Lkw durchbricht Mittelleitplanke auf A3: Vollsperrung, Stau

Ein Lkw ist auf der Autobahn 3 bei Würzburg durch die Mittelleitplanke gekracht und hat für eine Vollsperrung in beiden Richtungen gesorgt. Bei dem Unfall seien vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen war der Sattelschlepper auf der Autobahn in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Randersacker und Heidingsfeld zunächst auf ein Wohnwagengespann aufgefahren. Anschließend durchbrach der Lastwagen die Mittelleitplanke und prallte auf der Gegenspur in ein entgegenkommendes Auto. Der Fahrer, die Beifahrerin und ein Kleinkind wurden schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Vollsperrung auf der A3 sollte wegen der „sehr umfangreichen“ Bergung noch bis in die Abendstunden dauern. Der Verkehr wurde über Anschlussstellen umgeleitet, wo es am Nachmittag zu erheblichen Staus kam. Auch das Würzburger Stadtgebiet sei überlastet, sagte ein Polizeisprecher.

Mitteilung der Polizei