Lkw brennt: Autobahn 3 bei Passau gesperrt

Wegen eines Lastwagens in Vollbrand ist die Autobahn 3 bei Passau am Freitagmorgen komplett gesperrt worden. Der Auflieger des Sattelschleppers sei in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der Lastwagen war in den Morgenstunden in Richtung Österreich unterwegs gewesen. Zwischen der Anschlussstelle Passau-Süd und Pocking musste er wegen des Feuers stehen bleiben. Der Verkehr staute sich. Die Ladung des Lasters war den Beamten am Morgen noch nicht bekannt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Menschen seien nach ersten Angaben nicht verletzt worden.

