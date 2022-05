Lkw auf A 8 Richtung München umgekippt

Ein Lkw ist aus bislang unbekannten Gründen auf der Autobahn 8 Richtung München bei Irschenberg von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Das Fahrzeug prallte erst links, dann rechts gegen die Schutzplanke und durchbrach dabei die Mittelschutzplanke, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es kam am Samstagnachmittag auf der A 8 zu Behinderungen in beide Richtungen. Richtung München wird der Verkehr einspurig und Richtung Salzburg zweispurig an dem Unfall vorbeigeleitet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Lkw-Fahrer konnte den Angaben zufolge das Führerhaus verlassen. Ob und wie schwer er verletzt ist, ist bislang nicht bekannt.

