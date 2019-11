Lkw-Anhänger brennt auf A9

Ein Lkw-Anhänger hat am Montagmorgen während der Fahrt auf der Autobahn 9 in Oberfranken Feuer gefangen. Der Fahrer konnte am Standstreifen zwischen der Rastanlage Frankenwald bei Berg und der Grenze zu Thüringen halten und den Anhänger abkuppeln. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Strecke Richtung Norden für gut eine halbe Stunde, wie ein Sprecher sagte. Danach konnten Fahrzeuge wieder zweispurig an der Unfallstelle vorbei.

Zwar müsse der Anhänger im Tagesverlauf noch geborgen werden, sagte der Sprecher. „Da wird es aber nicht zu größeren Beeinträchtigungen kommen.“ Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.