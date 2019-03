LKA zu Anschlägen: Verdächtiger kam als Flüchtling

Der nach Anschlägen mit gespannten Stahlseilen auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin in Wien festgenommene Iraker ist als Flüchtling nach Österreich gekommen. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in München am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details nannte er nicht. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland gelebt habe. „Er hat mit seiner Familie in Wien gelebt“, sagte der Sprecher.

Der Mann war am vergangenen Montag im Zusammenhang mit Anschlägen auf der ICE-Strecke von Nürnberg nach München im Oktober und im Dezember auf eine Bahnstrecke in Berlin-Karlshorst festgenommen worden. In beiden Fällen hatten die Ermittler Drohschreiben in arabischer Sprache und eine IS-Flagge gefunden. Verletzt wurde niemand. Laut Wiener Staatsanwaltschaft zeigte sich der Beschuldigte im Hinblick auf die Taten geständig, bestreitet aber einen terroristischen Hintergrund.

