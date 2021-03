LKA warnt vor gefälschten Anträgen auf Corona-Hilfen

Das Bayerische Landeskriminalamt warnt vor betrügerischen E-Mails mit angeblichen Antragsformularen auf Corona-Überbrückungshilfen. Die Absender dieser sogenannten Phishing-Mails gäben sich als Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland aus und versuchten, mit den gefälschten Formularen an die Daten von Unternehmen zu gelangen, teilte das LKA am Dienstag in München mit. Mit den Daten könnten die Täter dann Betrugstaten im Namen der geschädigten Unternehmen begehen.

Welcher finanzielle Schaden bayerischen Firmen durch solche Mails bisher entstanden sei, konnte eine LKA-Sprecherin nicht beziffern. Beim Amt seien vereinzelte Anzeigen eingegangen, die man an die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg übergeben habe. Betroffen seien nach LKA-Informationen vorwiegend kleine und mittelständische Unternehmen.

Derartige Betrugsversuche seien bereits seit Sommer 2020 immer wieder registriert worden, teilte das LKA mit. Das Amt wies darauf hin, dass in Deutschland Bund und Länder für Überbrückungshilfen in der Corona-Pandemie zuständig sind - und nicht Institutionen der Europäischen Union.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-844579/2

Pressemitteilung des BLKA

Ähnliche Warnung der EU-Kommission

Informationen zu Überbrückungshilfen