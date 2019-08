LKA: Oberbayerische Familie stirbt bei Unfall auf Mallorca

Bei den vier Deutschen, die bei einem Unfall mit einem Hubschrauber auf Mallorca gestorben sind, handelt es sich um eine Familie mit Wohnsitzen in den Landkreisen München und Bad Tölz-Wolfratshausen. In dem Helikopter, der am Sonntag nahe der Stadt Inca im Inneren der Mittelmeerinsel mit einem Kleinflugzeug kollidiert war, befanden sich ein Ehepaar im Alter von 43 und 41 Jahren sowie dessen elfjähriger Sohn und neunjährige Tochter, wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts am Montag mitteilte.

Das Kleinflugzeug mit laut Balearen-Regierung zwei Menschen an Bord - vermutlich Spanier - war aus zunächst unklaren Gründen mit dem Hubschrauber zusammengestoßen. Der Pilot des Helikopters war Berichten zufolge Italiener. Beide Fluggeräte gingen in Flammen auf. Überlebende gab es nicht. Die deutsche Firma Rotorflug Helicopters bestätigte den Absturz eines ihrer Hubschrauber. „Die Unfallursache ist noch völlig unklar“, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt/Main mit.

Bericht spanisches Fernsehen

Bericht Diario de Mallorca

Bericht IB3

Tweet Francina Armengol

Tweet Pedro Sánchez

Tweet der Balearenregierung

Bericht Ultima Hora

Tweet des Ministeriums für öffentliche Verwaltung

Angebote von Rotorflug

Bericht bei Bild (Bezahlschranke)

Mitteilung des LKA