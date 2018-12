LKA: Jugendkriminalität in Bayern deutlich gesunken

Kinder und Jugendliche in Bayern sind heute deutlich seltener kriminell als noch vor zehn Jahren. Die Zahl der tatverdächtigen 14- bis 17-Jährigen sank von 2008 bis 2017 um 36 Prozent auf 22 416, wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag in München mitteilte. Bei den Kindern sank sie sogar um 46 Prozent auf 6775, bei den Heranwachsenden (18 bis 20 Jahre) um knapp 8 Prozent auf 27 252. Nach LKA-Angaben waren die Zahlen allerdings im Jahr 2015 auf dem Tiefststand und stiegen danach wieder leicht an. Das Landeskriminalamt führt diese Entwicklung auf „die starke Zuwanderungsbewegung“ zurück.

LKA-Jahresbericht zur Kinder- und Jugendkriminalität