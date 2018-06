Literaturkritiker Scheck hadert mit Jury-Entscheidungen

- Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck (49/ „Druckfrisch“) hadert mit Jury-Entscheidungen bei Preisvergaben. „Die wirklich guten“ Schriftsteller bekämen einfach keine Preise, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. „Franz Kafka, James Joyce, Vladimir Nabokov und Arno Schmidt starben alle ohne Nobelpreis“, sagte er. „Offenbar ist es nicht so einfach, Größe in der Gegenwart zu erkennen.“

Scheck ist Jurymitglied beim Bayerischen Buchpreis, der an diesem Donnerstag in München zum ersten Mal vergeben wird. Das Besondere daran: Die entscheidende Jury-Sitzung mit Scheck, Franziska Augstein und Carolin Emcke findet öffentlich, vor Publikum statt.

Scheck fand die Idee lustig, „einen Literaturpreis zu dekonstruieren: also all das nach vorn auf die Bühne zu stellen, was normalerweise in den Hinterzimmern des Literaturbetriebs stattfindet“.

