Lisa Müller Sechste beim Dressur-Grand Prix in München

Lisa Müller, Ehefrau von Fußball-Star Thomas Müller vom FC Bayern München, hat ihre erste Fünf-Sterne-Prüfung in der Dressur absolviert. Die 29-Jährige ritt am Freitag bei der Pferd International in München im Grand Prix der höchsten Kategorie auf den sechsten Platz. Die Münchnerin kam mit ihrem Top-Pferd Stand by me auf 73,783 Prozentpunkte.

Sie lag damit nur knapp hinter der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth, die mit Emilio (74,500 Prozentpunkte) Vierte wurde. Lisa Müller war schon häufiger bei Werth in Rheinberg zum Training. Erste wurde Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) auf Showtime vor Hubertus Schmidt (Borchen) auf Escolar und Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) auf Dalera.

