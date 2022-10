Linke will gegen Grundsteuerreform in Bayern klagen

Die Linke in Bayern will gegen die Grundsteuerreform im Freistaat klagen. Das kündigte die Partei am Freitag in München an. Sie kritisiert, dass die Grundsteuer in Bayern nur anhand der Fläche von Grundstücken und Gebäuden sowie der Nutzung berechnet werde und der Wert des Grundstücks und der Immobilien darauf keine Rolle spiele. Das Bundesgesetz sehe eigentlich ein wertabhängiges Modell vor - Bayern habe aber eine Länderöffnungsklausel durchgesetzt und mache davon Gebrauch.

„Dies führt dazu, dass Grundstücke mit hohem Bodenrichtwert und Gebäude mit relativ hohem Wert künftig in Bayern steuerlich entlastet und im Gegenzug Grundstücke mit niedrigem Bodenrichtwert und relativ niedrigem Gebäudewert höher belastet werden“, argumentierte die Linke. Da die Grundsteuer direkt auf die Mieter umgelegt werde, werde die Mehrheit der Mieter stärker belastet, während Eigentümer und Mieter in „betuchten Gegenden“ entlastet würden. Damit behandle die bayerische Form der Grundsteuer ohne sachlichen Grund Immobilien gleicher Größe völlig gleich, ohne die unterschiedliche Lage, Art, Beschaffenheit, Alter und Ausstattung der Gebäude zu berücksichtigen. Details der Klage will die Linke in der kommenden Woche vorstellen.

Der Landtag hatte das landeseigene Grundsteuergesetz im November vergangenen Jahrs beschlossen. Zum ersten Mal seit über 75 Jahren werde ein wichtiges Steuergesetz auf Landesebene geregelt, freute sich damals Finanzminister Albert Füracker (CSU). Die ab 2025 greifende neue bayerische Grundsteuer sei ein bedeutender Erfolg für den Freistaat und ein gutes Ergebnis für alle Bürger, Unternehmen und Kommunen. Kritik, wonach es ungerecht sei, dass ein Grundstück in einem Villenviertel nicht automatisch mehr koste, wies er zurück - Bayerns Flächenmodell sei transparent und nachvollziehbar.

Für die neuen Grundsteuer-Berechnung müssen alle Eigentümer nun eine neue Grundsteuererklärung abgeben. Die Abgabefrist läuft eigentlich Ende Oktober aus, derzeit wird aber über eine Verlängerung der Frist diskutiert.

© dpa-infocom, dpa:221007-99-41554/2