Linde-Aktien brechen um fast zehn Prozent ein

Neue Hürden für die Fusion der Industriegasriesen Linde und Praxair haben die Linde-Aktien zum Handelsbeginn am Montag um fast zehn Prozent einbrechen lassen. Der Aktienkurs sackte auf 190,55 Euro ab. Das war der tiefste Stand seit Anfang Mai.

Analysten wiesen darauf hin, dass mit den höheren Forderungen der US-Wettbewerbsbehörde an die Verkäufe von Unternehmensteilen die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns des Deals steigt. „Deshalb dürfte nun die Bewertung von Linde als alleinstehendes Unternehmen wieder mehr in den Fokus rücken“, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank. Der Experte rechnet gleichwohl nach wie vor damit, dass die Fusion der beiden Gasehersteller am Ende zustande kommt. Allerdings dürften zusätzliche Verkäufe von Teilen der Unternehmen die erhofften Synergien schmälern.