Limo-Liebhaber lässt sich in Fachhochschule einschließen

Ein 60 Jahre alter Limonaden-Liebhaber hat sich in eine Augsburger Fachhochschule einschließen lassen, um dort Softgetränke zu genießen. Der Mann habe ausschließlich Bio-Drinks getrunken, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Um an die Getränke zu gelangen, habe der Mann auch einen verschlossenen Kühlschrank aufgebrochen. Als er das Gebäude später verließ, löste er den Angaben zufolge einen Alarm aus. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. In der Campus-Kantine trank der Eindringling nach Polizeiangaben zwei Limonaden und einen Smoothie.