Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist in Niederbayern tödlich verunglückt, weil ein Lieferwagenfahrer eine Vorfahrt missachtete. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer am Dienstag auf einer Staatsstraße in Neuburg am Inn (Landkreis Passau) unterwegs, als ein entgegenkommender 28-jähriger Lieferwagenfahrer in eine Nebenstraße abbiegen wollte. Dieser übersah den 57-Jährigen - es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.