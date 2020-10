Lieferwagen erfasst ausgebüxtes Rind in Schwaben

Ein ausgebüxtes Rind hat in Schwaben für eine heikle Situation im Straßenverkehr gesorgt: Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist mit dem Tier kollidiert. Der Bulle starb - der Fahrer blieb bei dem Unfall in Holzheim (Landkreis Dillingen an der Donau) unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Bulle sei durch den Aufprall in einen Gehegezaun neben der Straße geschleudert worden. Das Tier sei am Dienstagmorgen plötzlich auf die Straße gelaufen. Wie der Bulle aus seinem Gehege ausbüxen konnte, ist unklar. Ein zweites ebenfalls entlaufenes Rind wurde wieder eingefangen.