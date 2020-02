Lewandowski zum achten Mal Polens Fußballer des Jahres

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist zum achten Mal Fußballer des Jahres in Polen. Der Stürmer wurde am Sonntagabend ausgezeichnet, nachdem er sich einer Wahl des renommierten Magazins „Piłka Nożna“ durchgesetzt hatte. Dem 31-Jährigen war bereits von 2011 bis 2017 die Ehre zuteil geworden, im Vorjahr ging der Preis an Torwart Lukasz Fabianski. „Jede Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung, dass sich die Arbeit auszahlt, sondern auch zusätzliche Motivation, nochmal härter zu arbeiten“, schrieb er bei Instagram. „Ich danke allen meinen Unterstützern, euretwegen bin ich stärker!“

Lewandowski hatte 2019 in 48 Pflichtspielen für die Münchner 48 Tore erzielt und war unter anderem Bundesliga-Torschützenkönig geworden.

