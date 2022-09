Lewandowski vor Champions-League-Duell zurück in München

Weltfußballer Robert Lewandowski ist mit dem FC Barcelona vor dem Wiedersehen mit dem FC Bayern zurück in München. Der im Sommer nach einem Wechsel-Theater vom deutschen Rekordmeister nach Spanien transferierte Torjäger winkte den Fans bei der Ankunft am Montag vor dem Mannschaftshotel im grauen Jogginganzug zu.

„Ich freue mich, wenn unsere Fans ihn gut empfangen. Das ist normal, wenn einer so viele Jahre so viel geleistet hat“, sagte Münchens Trainer Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video). „Generell finde ich ein gutes Miteinander nie verkehrt und erst recht nicht, wenn einer viele Jahre hier war und Teil der Bayern-Familie war.“

© dpa-infocom, dpa:220912-99-730804/2