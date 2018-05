Lewandowski egalisiert Bundesliga-Rekord von Heynckes

Robert Lewandowski hat in der Fußball-Bundesliga auch im elften Heimspiel des FC Bayern München in dieser Saison getroffen. Mit seinem Treffer zum 1:0 gegen den FC Schalke 04 egalisierte der polnische Nationalspieler am Samstagabend den Bundesliga-Rekord von Jupp Heynckes. Der aktuelle Bayern-Trainer hatte vor 45 Jahren als bislang einziger Profi in den ersten elf Heimspielen einer Saison (1972/73) für Borussia Mönchengladbach getroffen.

Lewandowski ist außerdem in seiner polnischen Heimat zum siebten Mal nacheinander zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 29-Jährige setzte sich bei der offiziellen Wahl des Fußball-Magazins „Pilka Nozna“ einmal mehr durch. „Es ist eine große Ehre, zum siebten Mal Fußballspieler des Jahres zu werden“, kommentierte der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft auf der Internetseite des FC Bayern.

