Lewandowski-Doppelpack: FCB nach 2:0 im Finale der Club-WM

Der FC Bayern München steht dank Weltfußballer Robert Lewandowski im Endspiel der Club-Weltmeisterschaft in Katar und kann dort seinen sechsten Titel gewinnen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister siegte am Montag mit 2:0 (1:0) gegen Al Ahly SC aus Ägypten. Vor rund 12 000 Zuschauern sorgte Lewandowski mit zwei Toren für den ungefährdeten Erfolg (17./86. Minute). Im Finale treffen die Bayern am Donnerstag (19.00 Uhr) auf Tigres UANL aus Mexiko. Das Münchner Team von Trainer Hansi Flick will nach dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League sowie zwei Supercup-Siegen seine Trophäensammlung komplettieren.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-356409/2

