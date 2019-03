Lewandowski bester ausländischer Liga-Torschütze

Von Schwäbische Zeitung

In der Ulmer Friedrichsau ist am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot der Polizei nach einem dreijährigen Mädchen gesucht worden. Nach einer knapp dreistündigen Suche dann die erlösende Nachricht: Das Mädchen wurde gefunden, sie schlief versteckt in einem Kämmerchen.

Was war passiert? Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ ist das Mädchen gegen 15.45 Uhr nach ihrem Tag im Kindergarten in der Nähe des Donaustadions von den Erziehern an einen Angehörigen übergeben worden und sei dann entwischt.