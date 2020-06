Letztes Wort von Wolbergs im Regensburger Korruptionsprozess

Im Regensburger Korruptionsprozess steht heute der vorletzte Tag an: Der frühere Oberbürgermeister Joachim Wolbergs will vor dem Landgericht sein letztes Wort fortsetzen. Er hatte mit seinem Vortrag am Dienstagnachmittag begonnen.

Der mitangeklagte Bauunternehmer hat sein letztes Wort bereits gehalten. Am 17. Juni ist dann die Urteilsverkündung in dem seit Herbst 2019 laufenden zweiten Korruptionsprozess vorgesehen.

Es geht um Korruptionsvorwürfe während des Kommunalwahlkampfes 2014. Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs Bestechlichkeit und Vorteilsnahme vor. Er weist dies zurück. Sein Verteidiger plädierte auf Verfahrenseinstellung beziehungsweise Freispruch.

In einem ersten Prozess war Wolbergs im Juli 2019 wegen zwei Fällen der Vorteilsnahme verurteilt und in sämtlichen weiteren Vorwürfen freigesprochen worden. Von einer Strafe sah das Gericht ab.

Landgericht Regensburg