Letzter Alpin-Weltcup vor Olympia: Vonn will wieder Sieg

Beim letzten Weltcup vor Olympia testen die alpinen Skirennfahrerinnen in Garmisch-Partenkirchen ihre Form. Fünf Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Pyeongchang stehen Lindsey Vonn aus den USA und Viktoria Rebensburg aus Kreuth im Mittelpunkt. Anders als bei der ersten Abfahrt 24 Stunden zuvor beginnt die Schussfahrt heute vom Originalstart der Kandahar-Strecke. US-Skistar Vonn könnte ihren 81. Weltcupsieg feiern und damit dem Rekord von Ingemar Stenmark weiter näher kommen. Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg war beim Vonn-Sieg am Samstag nach zweimonatiger Abfahrtspause auf Rang elf gefahren.

