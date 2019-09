Leon wird kein Beamter

Am Tag, an dem der Augsburger Uni-Kater den Bayerischen Landtag beschäftigen wird, liegt er in Augsburg vor der Zentralbibliothek in der Sonne. „Campus Cat“, wie er schlicht genannt wird, lässt sich wie immer gerne streicheln, von Studenten, Dozenten, Mitarbeitern, Gästen. Längst ist der rötliche Kater, der einer älteren Dame aus der Nachbarschaft gehört, der das Uni-Gelände aber schon vor Jahren zu seinem Revier gemacht hat, eine kleine Berühmtheit über Augsburg hinaus. Es gab unzählige Zeitungsartikel über ihn, Fernsehbeiträge, vieles mehr. Auf Facebook hat „Campus Cat“ mehr als 30 000 Fans, auf Instagram mehr als 12 000.

Am Dienstag nun sollte Leon, so heißt der Kater eigentlich, aufsteigen: Er soll, so jedenfalls der Vorschlag des Augsburger Studenten Omid Atai, offiziell in die Dienste der Universität und damit des Freistaats gestellt werden. Atai hat sich mit einer Petition direkt an den Landtag gewandt: Leon „möge vom Freistaat Bayern als Dienstkater der Universität Augsburg eingestellt werden“.

Darüber entscheiden muss der Ausschuss für den öffentlichen Dienst, der nun einmal für die Beamten und alle anderen Beschäftigten des Freistaats zuständig ist. „Es gibt Diensthunde und Dienstpferde, es könnte also theoretisch auch Dienstkatzen geben“, sagt der Ausschussvorsitzende Wolfgang Fackler (CSU) und fügt hinzu: „Ich freue mich schon auf das Bewerbungs- und das Einstellungsgespräch.“

Sozial- und Integrationsarbeit

Fackler sieht die Petition jedenfalls nicht als Scherz. „Es steckt auch Ernsthaftigkeit dahinter“, sagt er. Neulich hatten die Studenten ja Geld gesammelt, um die Behandlung des Katers mitzubezahlen, als dieser von einem Auto angefahren wurde. Atai erklärt, „Campus Cat“ sorge für viel Zusammenhalt an der Uni und sorge für Entspannung bei Studenten und Dozenten. In der Petition argumentiert er: „Der Kater leistet neben seiner hervorragenden Sozial- und Integrationsarbeit, die keinen intensiven zusätzlichen Personaleinsatz von Seiten des Freistaats notwendig macht, einen überragenden Beitrag zur Eindämmung der Mäuseplage am Universitätsgelände.“ Die Ernennung zum Dienstkater sei deshalb, „in Anerkennung seiner vielfältigen Leistungen“, mehr als angebracht.

„Campus Cat“ hat ja durchaus berühmte Vorbilder: In Downing Street 10 in London, dem Amtssitz des britischen Premierministers, lebt bekanntlich Kater Larry, der den offiziellen Titel „Chief Mouser“ – also Oberster Mäusefänger – trägt. Leon aber fühlt sich nicht in der hohen Politik, sondern unter den Studenten am wohlsten. Tag und Nacht streune der Kater übers Uni-Gelände, erzählen Studenten. Immer wieder sitzt er mit in Vorlesungen und Seminaren. Am wohlsten fühle er sich offenbar bei den Wirtschaftswissenschaftlern, erzählt Zarah Zillen (23), die gerade für ihr Examen lernt. „Er ist einfach wahnsinnig zutraulich.“ Auf Facebook schreibt ein anderer Student: „Er ist einfach für jeden gestressten Studenten manchmal in der schwierigen Prüfungszeit ein Rückhalt.“ Die Uni ohne „Campus Cat“, das sei nicht mehr vorstellbar.

Mit der Beförderung zum Dienstkater wird es am Dienstag am Ende nichts. Nicht zuletzt hätte man den Kater dazu von der Eigentümerin, die nicht in die Öffentlichkeit wolle, erwerben müssen. „Eine Verbeamtung dürfte aufgrund des fortgeschrittenen Lebensalters des Dienstkaters nicht mehr möglich sein“, trägt Tessa Ganserer (Grüne) vor. Andere nehmen den ganzen Fall nicht so humorvoll. Er bitte darum, etwas sparsamer bei der Zulassung von Petitionen zu sein, sagt Volker Bauer (CSU), „dass wir da nicht zur Clown-Bude werden“.

Der ehemalige Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP) findet „Campus Cat“ zwar „ganz wunderbar“, schimpft aber: „Ich wende mich gegen eine Vermenschlichung dieses Katers.“ Und der FDP-Politiker lästert: „Vielleicht sollte man ihn dann in ein paar Jahren noch für den bayerischen Verdienstorden vorschlagen.“

Die Uni betont am Dienstag: „Zweifellos fördert er das mediale Image der Universität.“ Der Kater sei aber nicht Eigentum der Universität, man könne für dessen Unterbringung, Versorgung und Pflege „auch nicht aus Haushaltsmitteln Sorge tragen“. Doch die Uni ist optimistisch: „Wir sind uns sicher, dass Kater Leon seine Leistungen für die Universität auch weiterhin freiwillig und unentgeltlich erbringen möchte und dass ihm seine von Dienstpflichten nicht eingeschränkte Freiheit auf unserem Campus sowie die ihm von allen Seiten entgegengebrachte Zuneigung für sein Katzenglück völlig genügen.“

Einen Titel soll es geben

Doch so ganz ohne Titel soll „Campus Cat“ auch nicht bleiben. Für kommendes Jahr, wenn die Uni 50-jähriges Jubiläum feiert, wurde ihm in der Ausschusssitzung nun wenigstens ein Ehrentitel in Aussicht gestellt: „Dienstkater ehrenhalber“. Das wäre aber eine „rein ideelle Anerkennung“, betont eine Vertreterin des Wissenschaftsministeriums. Letztlich entscheiden muss über die Titelvergabe nun die Uni selber. Wie Leon das Versprechen aufgenommen hat, ist nicht überliefert.