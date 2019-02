Leitl warnt Fürther Profis: Sieg noch kein Befreiungsschlag

Nach seinem Einstandserfolg gegen Duisburg will Trainer Stefan Leitl mit der SpVgg Greuther Fürth den neuen Schwung mit nach Kiel nehmen. Beim heimstarken Tabellensechsten müssen die Franken am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga antreten.

Leitl sprach am Donnerstag von einer deutlich verbesserten Stimmung bei der Trainingsarbeit nach dem Ende der Negativserie am vergangenen Wochenende. „Es hat gut getan. Alles im Training ist etwas gelöster. Die Abläufe gehen leichter“, sagte der Coach. Nach dem harterkämpften 1:0 gegen die Duisburger sei aber noch nicht der Zeitpunkt gekommen, „von einem Befreiungsschlag zu reden“.

Ziel in den Übungseinheiten der Woche sei es gewesen, die etwas modifizierte Spielweise zu verfeinern. Das Spiel in Kiel sei eine schwere Aufgabe. „Kiel spielt auch diese Saison eine gute Rolle in der Liga“, sagte Leitl über den Beinahe-Aufsteiger der Vorsaison. „Wir müssen den Elan mitnehmen. Wir brauchen eine disziplinierte Leistung.“ In der Abwehr steht Mario Maloca nach einer Sperre wieder zur Verfügung.

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle