Leitl mit Fürther „Entwicklung zufrieden“

Nach dem Punktgewinn bei Arminia Bielefeld war Stefan Leitl stolz auf die Leistung seiner Fürther. „Ich glaube, wir haben heute von beiden Mannschaften ein richtig gutes Zweitligaspiel mit sehr vielen Torraumszenen und guten spielerischen Elementen gesehen“, sagte der Trainer nach dem 2:2 (2:1) am Samstag bei dem weiter ungeschlagenen Team von Kollege Uwe Neuhaus.

Bis auf ihre Auftaktpartie hat die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga selber auch nicht mehr verloren. „Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, das ist nicht selbstverständlich. Wir können insgesamt mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden sein“, sagte Leitl vor der zweiwöchigen Länderspielpause.

Die Anfangsphase vor 15 820 Zuschauern gehörte den Franken. „Die ersten 35 Minuten lassen wir die Bielefelder nicht zu Entfaltung kommen“, beschrieb Leitl den beachtlichen Beginn seiner Mannschaft.

Der erste Fürther Treffer resultierte aus einem kapitalen Fehler von Stefan Ortega: Arminias Schlussmann spielte den Ball nach einem Rückpass Stürmer Branimir Hrgota (4. Minute) direkt vor die Füße.

Der von Eintracht Frankfurt verpflichtete Stürmer feierte seine Torpremiere für Fürth. „Ich fühle mich gut, ich habe versucht, alles was ich kann, offensiv einzubringen“, sagte der agile Hrgota nach seinem ersten Einsatz in der Startelf. Havard Nielsen erhöhte nach einem Freistoß per Kopf sogar auf 2:0.

Die Gastgeber ergriffen nach ihrer schwachen Startphase die Initiative und durften nach dem von Fabian Klos verwandelten Foulelfmeter nach einer halben Stunde Spielzeit wieder hoffen. Hans Nunoo Sarpei hatte Joan Simun Edmundsson gefoult, der in der 63. Minute schließlich zum 2:2 traf. „Die Mannschaften von Uwe Neuhaus stecken nie auf und dann müssen wir noch den Ausgleich hinnehmen“, sagte Leitl.

Seine Mannschaft hatte nach Kontern noch Chancen. Ein abgefälschter Schuss von Julian Green landete kurz vor dem Ende am Lattenkreuz. Es blieb jedoch beim gerechten Remis. „Mit einem Punkt können wir zufrieden sein“, resümierte Verteidiger Maximilian Wittek.

