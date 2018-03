Leitl erhält Rückhalt: „Überzeugt von seiner Arbeit“

Der Ingolstädter Geschäftsführer Harald Gärtner hat Trainer Stefan Leitl vor dem Duell im Zweitliga-Abstiegskampf beim SV Darmstadt Rückhalt gegeben. „Wir sind absolut überzeugt von seiner Arbeit, sonst wäre es fahrlässig von uns, zu sagen: 'Wir machen so weiter'. Dem Trainerteam und jedem einzelnen Spieler muss bewusst sein, in welche Lage sie sich manövriert haben. Jetzt müssen sie gemeinsam bestehen und abrufen, was sie von sich selbst fordern“, sagte Gärtner in einem Interview dem „Donaukurier“ (Donnerstag). Die Auswärtspartie werde kein „Endspiel“ für Leitl.

Die Ingolstädter stecken nach drei Niederlagen in Serie im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem Duell am Samstag (13.00 Uhr) in Darmstadt haben sie noch sieben Punkte Vorsprung auf den Vorletzten aus Hessen. „Das wird ein typisches Kampfspiel. Wir müssen schnell verinnerlichen, was da auf uns zukommt. Dann können wir dort auch punkten. Lassen wir nur auf einer Position nach, werden wir Probleme bekommen“, erläuterte Gärtner.

Als Ursache für das Tief des Erstliga-Absteigers hat Gärtner die Umstellung auf einen neuen Spielstil ausgemacht. „Das Trainerteam hat sich mit der Mannschaft ein neues Ziel gesetzt und wollte mehr Fußballspielen, weil man der Meinung war, man sei schon so weit. Das war rückblickend eine Fehleinschätzung“, räumte der 49-Jährige ein.

