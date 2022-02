Leiter Papst-Geburtshaus zu Stellungnahme: „tief bewegend“

Das Papst-Geburtshaus in Marktl präsentiert unter anderem die biografischen Stationen wie theologischen Positionen des früheren Erzbischofs von München und Freising.

Benedikt XVI. hatte in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme bei Missbrauchsopfern seiner Kirche generell um Verzeihung gebeten, Fehlverhalten in seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising, das ein vom Bistum beauftragtes Gutachten ihm vorwirft, aber über eine Gegendarstellung seiner Anwälte entschieden bestritten.

Geburtshaus Papst

© dpa-infocom, dpa:220208-99-34484/4

© dpa-infocom, dpa:220208-99-34484/4