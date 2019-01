Leine los für gefangenen Schwan

Hilflos war er und völlig entkräftet: Die Wasserschutzpolizei hat in Lindau einen Schwan gerettet, der sich in einer Leine im Bodensee verfangen hatte. Aus eigener Kraft konnte sich das Tier nicht befreien, weil sich die Leine zwischen einem Bootssteg und einer Ankerboje schon um einen Flügel und einen Schwimmfuß gewickelt hatte, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Zwei Mitarbeiterinnen einer Tierarztpraxis wollten dem Vogel am Vortag helfen, gelangten aber nicht auf den versperrten Bootssteg. Beamte der Wasserschutzpolizei Lindau organisierten den Schlüssel und rückten mit einem Schlauchboot an. Sie befreiten den Schwan aus seiner misslichen Lage und übergaben ihn an die Tierarztpraxis.

Mitteilung der Polizei