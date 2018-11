Leichen von Mietwagen-Unfall sind identifiziert

Die drei Menschen, die bei einem Verkehrsunfall bei Neufahrn (Landkreis Landshut) in ihrem Mietwagen verbrannt sind, konnten identifiziert werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 40-Jährigen, der Beifahrer war 34 Jahre alt. Mit in dem Auto saß außerdem eine 21-Jährige.

Der Mietwagen kam am 31. Oktober von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Das Auto überschlug sich und fing Feuer, die Insassen verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Wagen zu schnell unterwegs war.

Pressemitteilung der Polizei