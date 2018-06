Leiche in Nürnberger Fluss gefunden

- Grausiger Fund in Nürnberg: Ein Passant hat am Donnerstag in der Pegnitz eine Wasserleiche entdeckt. Der Tote sei männlich und zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Seine Identität sei bislang unbekannt. Auch zur Todesursache konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. Der Mann könne einen Unfall gehabt haben, Opfer eines Verbrechens geworden sein oder auch einen Suizid begangen haben. Die Leiche soll daher am Freitag obduziert werden.