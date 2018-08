Leiche gefunden: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

An einem Friedhof in München ist am Sonntag ein toter Mann gefunden worden. Wegen massiver Verletzungen am Kopf der Leiche geht die Polizei nach eigenen Angaben von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger wurde in der Nähe des Fundorts festgenommen. Zeugen hatten den Toten entdeckt und den Notarzt alarmiert. Der konnte aber nichts mehr für den Mann tun. Details zur Identität der beiden Männer und zum Tathergang gab es zunächst nicht. Beide kämen wohl aus dem Obdachlosenmilieu, teilte die Polizei mit. Der Einsatz war am Nachmittag noch in vollem Gange.