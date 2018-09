Leiche gefunden

Die Leiche eines Mannes ist am Donnerstag in einem Anwesen im mittelfränkischen Leerstetten gefunden worden. Der 65-Jährige ist ersten Ermittlungen zufolge einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, wie die Polizei mitteilte. Zeugen fanden den Toten am Vormittag in dem Ortsteil von Schwanstetten (Landkreis Roth) und alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Gerichtsmediziner untersuchte die Leiche, die Mordkommission ermittelt. Der Täter sei unbekannt, sagte ein Sprecher. Das Opfer wohnte den Angaben zufolge in dem Anwesen.

Mitteilung der Polizei