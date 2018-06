Leibniz-Preise 2016 auch an drei Wissenschaftler aus Bayern

- Auch drei Wissenschaftler aus Bayern erhalten die Leibniz-Preise 2016 der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG). Mit dem Preisgeld von jeweils 2,5 Millionen Euro sollen die Arbeitsbedingungen herausragender Wissenschaftler verbessert werden, teilte die DFG am Donnerstag mit. Insgesamt werden zehn Wissenschaftler ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 1. März in Berlin statt.

Bei den bayerischen Wissenschaftlern handelt es sich zum einen um Daniel Cremers vom Lehrstuhl für Informatik IX an der Technischen Universität München. Zudem werden Daniel James Frost, Mineralogie/Experimentelle Petrologie, von der Universität Bayreuth sowie Dag Nikolaus Hasse vom Institut für Philosophie der Universität Würzburg geehrt.

Deutsche Forschungsgemeinschaft