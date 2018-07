Lehrerverband fordert 1,5 Millarden Euro mehr für Bildung

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) fordert 1,5 Milliarden Euro mehr im Jahr für den weiß-blauen Bildungshaushalt. „Im Bildungshaushalt klaffen trotz Investitionen große Lücken“, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann am Dienstag in München. Zudem komme das Geld nicht immer da an, wo es gebraucht werde. Nach Recherchen des BLLV fehlten jedes Jahr über 11 000 Stellen und knapp 1,5 Milliarden Euro im Bildungshaushalt, um Schule und Bildung so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen junger Menschen gerecht würden. „Das Geld ist da - allerdings werden damit häufig Versäumnisse in der Schulpolitik finanziert“, so Fleischmann.