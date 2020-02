Lehrerverbände protestieren in Nürnberg gegen Mehrarbeit

Mit Transparenten und Trillerpfeifen haben zahlreiche Lehrkräfte am Freitag in Nürnberg gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangels protestiert. Deutlich mehr als 2000 Menschen kamen nach Schätzungen der Bildungsgewerkschaft GEW zur Kundgebung in der Innenstadt. Sie einte der Ärger auf die Anfang des Jahres von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) angeordneten Maßnahmen für Grund-, Mittel- und Förderschullehrer, die für viele Pädagogen Mehrarbeit bedeuten.

„Fehlende Wertschätzung durch das Ministerium, gepaart mit Belastung und Überlastung, die durch die Maßnahmen noch steigen wird“, hätten die Lehrkräfte auf die Straße getrieben, sagte Sebastian Jung von der GEW. Die ebenfalls am Freitag von Piazolo angekündigten Maßnahmen zur Unterstützung der Lehrkräfte hätten den Unmut nicht besänftigt. „An der Stimmung ändert das gar nichts. Die Kolleginnen und Kollegen haben es nicht als Entlastung wahrgenommen.“ Die Maßnahmen, wie eine Reduzierung der Probenanzahl in der vierten Klasse oder eine Verschlankung der Zeugnisse, würden wahrscheinlich verpuffen.

Eine weitere Kundgebung, zu der ebenso wie in Nürnberg auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband aufgerufen hatte, war für den frühen Abend in Eichstätt geplant. Dort wollte Kultusminister Piazolo selbst zu den Lehrern sprechen. Er hatte die Pädagogen Anfang Januar zu freiwilliger Mehrarbeit aufgerufen und zugleich angekündigt, dass viele Grundschullehrer ab dem kommenden Schuljahr eine Stunde pro Woche mehr unterrichten müssen. Ebenso wie an den Mittel- und Förderschulen müssen zudem viele Teilzeitler ihren Stundenumfang aufstocken, der Vorruhestand ist in der Regel erst ab 65 Jahren möglich, und Sabbatjahre werden ganz gestrichen.