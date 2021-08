Lehrerpräsident beklagt große Defizite vor Schulstart

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, kritisiert zwei Wochen vor dem Start in ein weiteres Corona-Schuljahr in Bayern „große Defizite“. „Es gab ja eigentlich das Versprechen, alle Unterrichtsräume in Bayern mit Raumluftfilteranlagen auszustatten. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. „Wir schätzen beim Lehrerverband, dass maximal 30 Prozent, aber wahrscheinlich weniger, der Unterrichtsräume in Bayern zu Schulbeginn mit Raumluftfilteranlagen versehen sein werden.“

