Lehrer vergeben gute Noten für Bayerns Schulpolitik

Zu ihrem 40-Jährigen hat die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände (abl) der Schulpolitik in Bayern ein gutes Zeugnis ausgestellt. Bayern stehe für ein hoch qualitatives Schulsystem, sagte abl-Präsident Jürgen Böhm, der gleichzeitig auch Chef des Bayerischen Realschullehrerverbands (brlv) ist, am Mittwoch im Münchener Presseclub. Der Freistaat „macht einiges mehr richtig als andere Länder“, betonte auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL), Heinz-Peter Meidinger.

Mitglieder der vor 40 Jahren gegründeten abl sind neben dem brlv der Bayerische Philologenverband (bpv), die Katholische Erziehergemeinschaft (KEG) und der Verband der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern (VLB). Von Anfang an nicht bei der Arbeitsgemeinschaft dabei war und ist der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), der nach eigenen Angaben 66 000 Mitglieder vertritt, und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Die BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann begründete dies auf Anfrage mit erheblichen inhaltlichen Differenzen mit den „beharrenden Kräften“ in der abl. Zudem sei sie die einzige Vorsitzende eines bayerischen Lehrerverbands ohne Parteibuch und fühle sich deshalb frei in ihrer Verbandspolitik. Der BLLV warte daher auch nicht darauf, ob er gefragt werde, bei der abl mitzumachen.

Die abl-Verbandsvertreter stimmten ein Hohelied auf die bayerische Schulpolitik an. Deren Güte habe sich durch die jüngste Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen erneut bestätigt, hob Heinz-Peter Meidinger hervor. Zu den Erfolgsfaktoren zähle nach Angaben des DL-Präsidenten nichts anderes als die jahrzehntelange CSU-Regierung im Freistaat, die er mit „beeindruckender Kontinuität, wenig Reformhektik sowie langfristigen Perspektiven“ umschrieb. Reformwut nach jedem Regierungswechsel tue einem Schulsystem nicht gut.

Dass im Kultusministerium seit einem Jahr zum ersten Mal kein CSU-Politiker, sondern der Freie-Wähler-Minister Michael Piazolo das Sagen hat, bewerten die konservativen Lehrerverbände nicht als Bruch. Piazolo stehe zur Kontinuität des differenzierten Schulwesens in Bayern, sagte abl-Präsident Böhm: „Er ist dabei auch gut beraten.“ Diese Beratung nähmen die abl-Verbände auch für sich in Anspruch. Als die Politik in Bayern bei der Einführung des achtjährigen Gymnasiums einmal nicht auf die abl-Verbände gehört habe, habe sich das bitter gerächt, bewertete Meidinger die zurückgenommene Reform der Stoiber-Regierung.

In den Grundzügen stützen die abl-Verbände die Schulpolitik der CSU und neuerdings der CSU/Freie-Wähler-Koalition. Reformen und Experimente in anderen Ländern würden diesen noch massiv schaden, sagte blrv-Präsident Böhm voraus. Die unterschiedlichen Anforderungen auch innerhalb der einzelnen Schularten erforderten nicht den Einheitslehrer, sondern den Spezialisten. Die Abschaffung der schulartspezifischen Lehrerausbildung sei ein Grundfehler. In Sachen Inklusion forderte Meidinger „den Abschied von der Illusion“, dass jede Schule für jede Art von Behinderung das Bestmögliche bereitstellen könne.

Übertrittsverfahren beibehalten

Nicht rütteln wollen die abl-Verbände auch am Übertrittsverfahren nach der vierten Grundschulklasse, das nach Ansicht von Kritikern enormen Druck auf die Kinder und deren Familien ausübt. Dabei werde übersehen, dass es im bayerischen Schulsystem keine Einbahnstraßen mehr gebe, sagte bpv-Vorsitzender Michael Schwägerl. Inzwischen erreichten nämlich bis zu 40 Prozent der Realschüler im Freistaat das Abitur, 25 Prozent der Gymnasiasten aber nicht. Eine Verschiebung des Übertritts würde diese Phase nicht nur in die Pubertät der Kinder rücken, sondern auch eine neue Debatte um eine Verkürzung der Schulzeit auslösen, an die man nicht mehr ran sollte, so Meidinger.