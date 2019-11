Lehrer, Schüler und Eltern in Bayern begehren gegen Lehrer-Bewertungs-App auf

Deutschen Lehrern droht Ärger aus Österreich. In den nächsten Tagen soll in Wien eine App vorgestellt werden, über die alle Schüler ihre Lehrer online bewerten können. In Bayern ist man darüber wenig begeistert.

Die App soll nach österreichischen Medienangaben am kommenden Freitag online gehen und ist dann wohl auch in Deutschland nutzbar. Entwickelt hat sie „ein Wiener Schüler mithilfe eines Investorenkonsortiums und einer renommierten Medienkanzlei“, heißt es von einer Wiener Agentur. In Österreich hat die Ankündigung bereits hohe Wellen geschlagen. Die Lehrergewerkschaft FCG will das Vorhaben mit juristischen Mitteln stoppen.

In Bayern sehen nicht nur die Lehrerverbände, sondern auch die Interessenvertretungen von Eltern und Schülern das, was aus der Alpenrepublik auf sie zukommt, kritisch. Besorgt zeigt sich die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands Simone Fleischmann. Grundsätzlich sei es zu begrüßen, wenn die Lehrer Feedback von den Schülern bekämen. Sollte die neue App jedoch anonym nutzbar sein, wäre dies zu verurteilen, sagte Fleischmann. In der Anonymität des Internets würden schon jetzt jede Menge Beleidigungen und Verunglimpfungen gegen Lehrer kursieren. Auch Philologenverbandsvorsitzender Michael Schwägerl, findet die Idee aus Wien „abwegig“. Da Schüler sich ihre Lehrer – und umgekehrt – nicht aussuchen können, helfe eine Bewertung mit Sternen keiner Seite weiter. Und der Bayerische Elternverband mahnt: Wenn beabsichtigt sei, die App ohne Einschränkung des Nutzerkreises auf die jeweils betroffene Schule jedermann öffentlich zugänglich zu machen, berge dies die Gefahr, dass sich die Plattform zu einem „virtuellen Pranger“ entwickeln könnte.

Nicht einmal der Landesschülerrat ist überzeugt von der Idee aus Österreich. Eine Plattform, auf der man unter dem Schutz der Anonymität „seinen Frust ablassen kann“, sei „nicht förderlich und schädlich“, sagte Schülervertreter Stefan Lindauer aus Augsburg. Die App sei aber auch eine Folge der Tatsache, dass die Feedback-Kultur an den Schulen noch unterentwickelt sei. Schüler und Lehrer sollten sich mehr über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen austauschen können.

Eine Bewertung über eine öffentliche App sieht man auch im bayerischen Kultusministerium kritisch. Mit einem solchen Verfahren wären „alle Probleme von anonymen Online-Bewertungsportalen verbunden: Fehlende Objektivität, keine Repräsentativität, Manipulationsmöglichkeiten und so weiter“, hieß es aus dem Haus von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Das Ministerium empfiehlt eine andere Form von Schüler-Feedback: Lehrkräfte sollten von ihren Klassen Rückmeldungen zu ihrem Unterricht einholen und mit den Schülerinnen und Schülern Verbesserungsmöglichkeiten besprechen. Die Einholung der Rückmeldungen könne anonym beispielsweise über digitale Fragebögen erfolgen. Auf diese Weise würden die Lehrer konkrete Informationen erhalten, wie ihr Unterricht ankommt, „ohne an den Pranger gestellt zu werden, wie dies bei Online-Bewertungsportalen häufig der Fall ist“.

Die Idee aus Wien ist nicht neu. Im Frühjahr 2007 ging in Deutschland die Lehrer-Bewertungsplattform spickmich.de an den Start, eineinhalb Jahre später wurde sie von 800000 Schülern genutzt. Mehrere Versuche von Lehrern, den Betrieb der Plattform gerichtlich zu untersagen, scheiterten. 2014 wurde spickmich.de ohne Begründung abgeschaltet.