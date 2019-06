Lefkowitz folgt Winter als Abgeordneter in den Landtag

Der SPD-Politiker Sven Lefkowitz zieht als Nachrücker in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Der 50-Jährige folge auf Fredi Winter, der sein Mandat zum 7. Juni niedergelegt habe, teilte die SPD-Fraktion am Freitag mit. Lefkowitz verfüge über eine hohe Kompetenz im Bereich der Pflege, die er künftig in der SPD-Landtagsfraktion einbringen werde, hieß es in der Mitteilung.

Lefkowitz kommt aus demselben Wahlkreis (Neuwied) wie Fredi Winter. Bis zu seinem Einzug in den Landtag leitete er eine Seniorenresidenz in Linz.