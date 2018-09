Leerer Bus brennt auf A3 aus

Ein leerer Bus ist auf der Autobahn 3 zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost vollständig ausgebrannt. Der 56-jährige Fahrer bemerkte das Feuer im Heckbereich erst, als ihn andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machten, wie die Polizei mitteilte. Er versuchte zunächst selbst zu löschen, blieb aber erfolglos. Als die Feuerwehr eintraf, stand schon der komplette Bus am frühen Sonntagmorgen in Flammen. Grund für den Brand war ein technischer Defekt am Bus. Verletzt wurde niemand.

Die Vollsperrung für die Löscharbeiten konnte nach etwa einer Stunde wieder aufgehoben werden. Die linke Fahrspur war jedoch bis Sonntagmittag weiter gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, so ein Polizeisprecher. Der Sachschaden wird auf 350 000 Euro geschätzt.