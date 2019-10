Lederhalstuch für Motorradfahrer zurückgerufen: Chemikalie

Von Schwäbische Zeitung

Bei einer Massenschlägerei in der Biberacher Innenstadt sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich am späteren Samstagabend, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmittag gemeinsam mitteilten. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können.

Wie die Polizei mitteilt, sollen bei der Schlägerei am Samstag gegen 22 Uhr in der Karpfengasse in Biberach 15 bis 20 Männer und Frauen beteiligt gewesen sein.