Lebenslange Haft für Paar wegen Mordes an einem 27-Jährigem

Wegen des Mordes an einem 27-Jährigen bei Nürnberg muss ein Paar lebenslang in Haft. Ein heute 32-Jähriger hatte das Opfer im Juli 2019 mit 27 Messerstichen und Schlägen gegen den Kopf getötet. Er habe den Geliebten seiner damaligen Ex-Freundin aus dem Weg geräumt, um wieder eine Beziehung mit der Frau eingehen zu können, sagte die Vorsitzende Richterin am Montag vor dem Nürnberger Landgericht. Die heute 33-Jährige habe ihn zu der Tat angestiftet. Die beiden Deutschen hatten nach Auffassung des Gerichts auch geplant, den Ehemann der Frau zu töten. Doch dazu kam es nicht mehr, weil die Polizei die beiden Verdächtigen kurz nach dem Mord an dem 27-Jährigen festnahm.