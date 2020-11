LBV: Im November besonders auf Jungigel achten

Es kommt Bewegung in den Fall des in Brasilien getöteten Baindters. Wie eine Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ergeben hat, ermitteln nun die brasilianischen Behörden, und auch die Staatsanwaltschaft Ravensburg ist aktiv. Wie die Erfolgsaussichten in diesem komplizierten Fall allerdings sind, ist ungewiss.

Die Eltern von Kevin Gesualdi Doll hegen jetzt aber ein wenig Hoffnung und wollen weiterhin alles dafür tun, dass der Tod ihres Sohnes aufgeklärt wird.