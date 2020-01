Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen soll sich langsam entspannen, wie der Lawinenwarndienst mitteilte. Nur im Allgäu herrsche ab 2000 Metern eine erhebliche Gefahr. An Steilhängen können bereits einzelne Skifahrer mittelgroße Lawinen auslösen. In den Regionen darunter ist die Gefahr mäßig. Für die anderen Bergregionen der bayerischen Alpen gilt ein mäßiges bis geringes Risiko. Durch das sonnige Wetter soll sich die Lage entspannen.

Lawinenlagebericht