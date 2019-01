Lawine trifft Hotel - Bundesstraße verschüttet: Lage in Schneegebieten weiter kritisch

Eine Lawine hat im bayerischen Wintersportort Balderschwang ein Hotel getroffen. Verletzt wurde am Montagmorgen von den Schneemassen niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Lawine mit einer Breite von 300 Metern drückte Fenster des Hotels ein und Schnee gelangte ins Innere. Die etwa hundert Hotelgäste seien anderweitig untergebracht worden.

Weder Gäste noch Angestellte werden nach den Angaben vermisst. Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten aber zunächst nicht mit Räumungsarbeiten beginnen. Die Zufahrt zur Gemeinde Balderschwang ist wegen der Lawinengefahr seit Sonntag gesperrt. Rund 1300 Menschen sitzen in dem Wintersportort fest.

Ungewöhnlich starke Schneemassen

Die Wetterlage im von ungewöhnlich starken Schneemassen heimgesuchten Bayern bleibt derweil angespannt. Neben der Lawine auf dem Hotel treten im Norden Bayerns Flüsse über die Ufer. Und noch ist keine Entspannung in Sicht. Schnee- und mittlerweile auch Regenfälle fordern die Einsatzkräfte in Bayern.

Für die bayerischen Alpen gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Am späten Sonntagabend hatte eine Lawine auch Teile der Bundesstraße 305 im Landkreis Berchtesgadener Land verschüttet.

Die Zufahrt nach Balderschwang ist gesperrt. (Foto: dpa)

Es seien keine Autos begraben und keine Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Montag. Rettungskräfte — unter anderem von der Bergwacht — waren im Einsatz. Die 15 Meter lange und fünf Meter hohe Lawine traf auf der B 305 zwischen Weißbach an der Alpenstraße und Inzell auf. Der Straßenabschnitt im Gemeindegebiet Schneizlreuth sollte zunächst bis zum Montagmittag gesperrt bleiben.

Die Bundesstraße 305 wurde verschüttet. (Foto: Markus Leitner/BRK BGL/dpa)

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich am Montag ein Bild von dem seit Tagen andauernden Schneechaos in den bayerischen Alpen machen. Er besucht Helfer und Einsatzkräfte in Berchtesgaden und Neukirchen am Teisenberg.

Lifte geschlossen

In Niederbayern entspannte sich in der Nacht zum Montag hingegen die Lage: Die Zufahrtsstraßen zum Wintersportort Sankt Englmar bei Straubing sind wieder offen. Das Landratsamt gab um 5.00 Uhr die Zufahrtsstraßen frei, nachdem mehrere Forstmaschinen die durch Schneelast umgestürzten Bäume von der Fahrbahn geräumt und Schnee von den Bäumen geschüttelt hatten. Die Lifte im Skigebiet, Langlaufloipen und Wanderwege bleiben aber bis auf weiteres geschlossen.

Die hohe Schneelast kann Dächer kollabieren lassen. In Bayern sind Helfern vielerorts damit beschäftigt, Schnee von Hallen- oder Supermarktdächern zu räumen. (Foto: dpa)

Mehrere Flüsse und Bäche in Bayern traten in der Nacht über die Ufer. Vor allem in der Mitte und im Norden des Bundeslandes wurden teilweise Äcker und Wiesen überflutet. Für den oberfränkischen Landkreis Kulmbach warnten die Behörden vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten.

Auch in Mittelfranken stellte sich die Polizei auf Überschwemmungen ein. „Das Hochwasser kommt langsam“, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. In Niederbayern stiegen einem Polizeisprecher zufolge die Wasserstände leicht an. Straßen seien aber noch nicht überflutet.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Dienstagmittag Neuschnee für die bayerischen Alpen. Für andere Teile des Landes ist Schneematsch vorausgesagt. Die Last auf Bäumen und Dächern könne damit weiter zunehmen.

180 Straßen in Österreich gesperrt

Auch in Österreich, wo am Samstagabend drei Menschen aus der Region Biberach und Bad Wurzach gestorben waren - ein Mann wird noch vermisst - herrscht weiter eine angespannte Lage wegen des Schnees.

Nach erneut kräftigen Schneefällen sind in der Alpenrepublik mehr als 180 Straßen gesperrt. Wie der Sender ORF am Montagmorgen meldete, waren deswegen mindestens ein Dutzend Orte nicht erreichbar. Die Lawinengefahr ist in einigen Regionen im Vergleich zum Wochenende wieder angestiegen. Allein im österreichischen Bundesland Salzburg sind insgesamt rund 17 000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Im Ort Rauris allein warteten 3000 Einheimische und 2000 Gäste auf die Aufhebung der dortigen Straßensperren. Die Orte Unken, Lofer, St. Martin und Weißbach nahe der deutschen Grenze seien ebenfalls nicht mehr erreichbar. Gefahr drohe den Eingeschlossenen aber nicht. „Sie alle sind medizinisch versorgt und wohlauf“, sagte Markus Kurcz, Einsatzleiter des Landes.

Auch in Tirol und in Vorarlberg waren bei Touristen beliebte Skiorte wegen der großen Neuschneemengen von der Außenwelt abgeschnitten — darunter Ischgl, Sölden, Lech und Zürs. Bis zum Montagabend soll in vielen Regionen teilweise mehr als ein Meter Schnee fallen. Durch den heftigen Sturm sind große Verwehungen zu erwarten. Die örtlichen Lawinenkommissionen wollen am Montagfrüh erneut über die Lage beraten. Laut Vorhersage der Meteorologen wird sich ab Dienstag die Situation wieder deutlich entspannen.

In Österreich sind Winterdienste im Dauereinsatz, viele Straßen unpassierbar. (Foto: dpa)

In den Bundesländern Vorarlberg und Tirol wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. In den Vorarlberger Gebieten mit sehr großer Lawinengefahr kamen bis zum Morgen 65 bis 100 Zentimeter Neuschnee zusammen. Es wurden noch weitere 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.

"Es besteht verbreitet große, vom Kleinwalsertal über den Hochtannberg, den Arlberg, das östliche Verwall bis in die Silvretta sowie im östlichen Rätikon auch sehr große Lawinengefahr. Gefahrenstellen befinden sich vor allem oberhalb 1500 m, im kammnahen, windbeeinflussten Steilgelände sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Anzahl und Umfang dieser nehmen mit weiterem Schneefall und Windeinfluss untertags weiter zu. Es sind spontane Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus stark eingewehten Einzugsgebieten zu erwarten", schreibt der Lawinenwarndienst Vorarlberg auf seiner Webseite.

Gefahrenstellen befinden sich vor allem oberhalb 1500 m, im kammnahen, windbeeinflussten Steilgelände sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Lawinenwarndienst Vorarlberg

"Wenn diese in tiefere Schichten durchbrechen können sie sehr groß, in den Hauptniederschlagsgebieten auch extrem groß werden und exponierte Bereiche gefährden. Vor Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche wird abgeraten. Unterhalb ca. 2000 m und besonders auch in Bereichen mit Regeneinfluss sind auf sehr steilen Grashängen und Böschungen viele mittlere und auch große Nass- und Gleitschneelawinen möglich", heißt es weiter.

Mehr entdecken: Weiter Lawinenrisiko in den Alpen

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ging zudem davon aus, dass es in Tirol und Vorarlberg gebietsweise bis zu 5 Grad warm werden könnte. „Mit der Erwärmung steigt die Auslösebereitschaft von spontanen trockenen Lawinen vor allem in mittleren und hohen Lagen deutlich an“, heißt es im Lagebericht des Lawinenwarndienstes. Auch im Gebiet Hohe Tauern im Land Salzburg galt am Montag die höchste Lawinenwarnstufe.