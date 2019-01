Lawine begräbt junge Frau unter sich: 20-Jährige stirbt

Nach einem Lawinenabgang am Teisenberg im Berchtesgadener Land ist dort eine junge Frau in den Schneemassen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 20-Jährige am Samstagnachmittag in einer Gruppe von insgesamt sechs Tourenskifahrern unterwegs, als sich bei der Abfahrt ins Tal eine Lawine löste. Die Frau aus dem Berchtesgadener Land wurde komplett verschüttet.

Ihre Begleiter dagegen wurden von dem Schneebrett nicht erfasst. Sie setzten sofort einen Notruf ab und begannen mit der Suche nach der Verschütteten. Ein Lawinenhund der Bergwacht konnte die Verschüttete zwar rasch aufspüren. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die 20-Jährige jedoch noch am Unfallort. Ihre fünf Begleiter wurden von der Bergwacht ins Tal geleitet.