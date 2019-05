Lastwagenfahrer verunglückt tödlich in Kiesgrube

In einer Kiesgrube in Oberbayern ist ein Lastwagenfahrer gestorben. Der 53-Jährige habe sich mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände in Maitenbeth (Landkreis Mühldorf am Inn) festgefahren und einen Kollegen um Hilfe gebeten. Um den Lastwagen zu befreien, fuhr ein 63-jähriger Kollege mit seinem Fahrzeug rückwärts an das des Mannes heran. Weil er ihn nicht mehr sehen konnte, stieg der Ältere aus seinem Laster aus und fand seinen Kollegen tödlich verletzt zwischen den beiden Fahrzeugen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei