Lastwagenfahrer stirbt nach Unfall auf A99

Nach einem Unfall auf der Autobahn 99 am Dienstagmorgen ist ein Lastwagenfahrer gestorben. Ein gesundheitliches Problem des Fahrers könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei auf Höhe der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning in Fahrtrichtung Salzburg gegen eine Leitplanke geprallt. Später sei er im Krankenhaus gestorben. Weitere Fahrzeuge waren ersten Erkenntnissen nach nicht beteiligt. Die A99 wurde nahe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Salzburg auf einer Fahrspur gesperrt. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau.