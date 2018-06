Lastwagenfahrer stirbt bei Auffahrunfall

Ein 42 Jahre alter Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 3 bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Wegen eines Rückstaus hatte ein Tanksattelzug bei Mainstockheim (Landkreis Kitzingen) auf der rechten Spur anhalten müssen. Aus ungeklärten Gründen prallte dann der von hinten kommende Lastwagen auf den Sattelzug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Wucht war so stark, dass sich das Führerhaus stark verformte, der Fahrer des Lastwagens konnte nur noch tot geborgen werden. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen sei außerdem Molke aus dem Sattelzug ausgelaufen, der Autobahnabschnitt bei Kitzingen musste komplett gesperrt werden.