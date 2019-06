Lastwagenfahrer stirbt am Steuer

Am Steuer seines Lastwagen ist ein 52-Jähriger in Unterfranken gestorben. Autofahrer sahen, wie das Fahrzeug Bäume streifte und neben der Straße stehen blieb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Passanten und ein Notarzt versuchten am Mittwoch, den leblosen Fahrer in Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) wiederzubeleben - ohne Erfolg. Die Ermittler vermuteten gesundheitliche Probleme bei dem Lastwagenfahrer.

Mitteilung der Polizei